«Вильярреал» – «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Валенсия» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.



«Отличная пара, своеобразное дерби — «Вильярреал» сыграет против «Валенсии». 70 км разделяют города. В турнирной таблице на данный момент у «Вильярреал» 49 очков, а у «Валенсии» — 42. Валенсийцы в трех турах подряд не выигрывают. В последнем матче они неожиданно проиграли дома «Осауне» — 1:2.

Почему «Вильярреал» уверенно обыграет «Валенсию» в чемпионате Испании?

«Вильярреал» после успеха в Мюнхене в Лиге чемпионов собрался и показал хороший футбол в матче против «Хетафе» на выезде — одержал победу 2:1. И опять лучше всех играл Жерар Морено, что никого удивлять не должно.



Сейчас хорошая полоса для «Вильярреала». «Валенсия» в серединке турнирной таблицы, она высоко не поднимется, за еврокубки не поборется, вылей ей тоже не грозит. В шести из последних семи очных встреч этих команд доезжал вариант 2-3 гола. 2:0, 2:1, 3:0 в ту или другую сторону — все это вполне может быть. Хотя фаворит здесь «Вильярреал».

Но я думаю, что тотал матча 2-3 гола — вполне интересный вариант, тем более цифирь это подтверждает. Суперверха ждать не стоит, низ — авантюрненько и рискованно. А вот вариант 2-3 гола в матче мне нравится. Коэффициент — 1.98», — сказал Генич.

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