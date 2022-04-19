«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на игру Примеры 19 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Валенсия» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Вильярреала» и ТБ 2.5 за 2.22.
«Вильярреал» находится в великолепной форме. Это видно по тому, что даже после изнурительного матча с «Баварией» он вышел и выиграл на сложном выезде в чемпионате с «Хетафе» (2:1). Всё в порядке у команды Эмери, она играет в своё удовольствие, особенно в Примере, где нет особой ответственности, ничего не давит.
Почему «Вильярреал» уверенно обыграет «Валенсию» в чемпионате Испании?
«Валенсия» очень неудачно играет в последних матчах. Команда никаких задач не решает и доигрывает сезон. Сумеет ли она настроиться на матч с соседями? Думаю, что, даже если желание какое-то будет присутствовать, это не поможет. На данный момент «Вильярреал» просто сильнее.
Я бы сыграл победу хозяев через тотал больше 2.5 мяча. Повторюсь, «Вильярреал» в Испании может играть в удовольствие, не особенно заботясь о схемах. Где-то хозяева могут позволить «Валенсии» забить, но сами реализуют больше. Морено в великолепной форме, Данжума, да и другие игроки группы атаки при случае исполнят», — сказал Титов.
«Вильярреал» — «Валенсия»: когда начало, где покажут.
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