«Ман Сити» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ 20 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон».



Ставка: победа «Ман Сити» и ТМ 3.5 за 1.97.



«Брайтон» снова удивил – за последние десять дней южане обыграли не только «Арсенал», но и «Тоттенхэм». Опустившая, как казалось, руки команда вдруг собралась на серьёзных соперников и была за это вознаграждена. Удастся ли совершить подвиг и в третий раз подряд? Вряд ли.

Гари Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» пустым местом после 0:4 от «Ливерпуля».

Во-первых, «Сити» будет предельно собран – терять очки команде нельзя. Во-вторых, команда Гвардиолы наверняка захочет должным образом отреагировать на поражение от «Ливерпуля» в полуфинале Кубка.

Ну и, ко всему прочему, Грэм Поттер не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Биссума и, возможно, получившего повреждение в прошлом матче Мвепу, а это два важных игрока центра поля», — сказал Петросьян.

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.



«Челси» — «Арсенал»: когда начало, где покажут.



«Фулхэм» вернулся в АПЛ.