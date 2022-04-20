«Ман Сити» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ 20 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон».
Ставка: победа «Ман Сити» и ТМ 3.5 за 1.97.
«Брайтон» снова удивил – за последние десять дней южане обыграли не только «Арсенал», но и «Тоттенхэм». Опустившая, как казалось, руки команда вдруг собралась на серьёзных соперников и была за это вознаграждена. Удастся ли совершить подвиг и в третий раз подряд? Вряд ли.
Гари Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» пустым местом после 0:4 от «Ливерпуля».
Во-первых, «Сити» будет предельно собран – терять очки команде нельзя. Во-вторых, команда Гвардиолы наверняка захочет должным образом отреагировать на поражение от «Ливерпуля» в полуфинале Кубка.
Ну и, ко всему прочему, Грэм Поттер не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Биссума и, возможно, получившего повреждение в прошлом матче Мвепу, а это два важных игрока центра поля», — сказал Петросьян.
«Манчестер Сити» — «Брайтон»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
«Челси» — «Арсенал»: когда начало, где покажут.
«Фулхэм» вернулся в АПЛ.
- 20 апреля 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
-
09:00
-
08:20
-
07:40
-
07:00
- 19 апреля 2022
-
21:17
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15