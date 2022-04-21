«Бёрнли» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Саутгемптон».
Ставка: «Бёрнли» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.73.
«Саутгемптон» неожиданно переиграл «Арсенал», по сути, не создав ничего за 90 минут игры. Команда Хазенхюттля уже не решает никаких турнирных задач, и это сказывается на моральной составляющей у игроков. На «канониров» они более-менее сумели собраться и выглядеть относительно организованно. Сумеют ли они заставить себя бодаться с непростым «Бёрнли»? Есть сомнения.
Где покажут матч «Бёрнли» — «Саутгемптон»?
«Бёрнли» рук не опускает. С Дайчем или без – команда продолжает биться за результат в каждом матче. В воскресенье они 90 минут сражались на поле «Вест Хэма» и были вознаграждены заработанным очком. Думаю, и на этот раз команда постарается сыграть на своём максимуме, особенно если увидит безволие в глазах соперника.
Предположу, что игра не получится результативной (несмотря на девять забитых мячей в двух последних очных матчах соперников) и при этом хозяева как минимум не проиграют», — сказал Петросьян.
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