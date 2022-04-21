«Кадис» — «Атлетик»: прогноз Борхи Пардо на встречу чемпионата Испании

Спортивный журналист Борха Пардо дал прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Атлетик».



Ставка: победа «Кадиса» за 3.40.



«Кадис» умудрился выиграть у «Барселоны» на её поле (1:0). Это случилось впервые в истории клуба. Какие-то игроки теперь получат отдых на этот матч. «Атлетик» же проиграл «Сельте» (0:2). Это поражение оставило басконцев в болоте.

Где покажут матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»?

Вылететь они уже точно не вылетят. В Европу они уже тоже едва ли попадут, если взглянуть на ситуацию трезвым взглядом. Осталось лишь шесть туров до конца, а впереди такие команды, как «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Будем объективны — шансов выдать мощный отрезок и подняться в таблице практически нет.

Думаю, что «Кадис» должен быть фаворитом в этой игре. Да и команда понимает, что победа — это почти спасение в этом сезоне», — сказал Пардо.

Роналдиньо призвал Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«Кадис» — «Атлетик»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Василий Уткин оценил отстранение российских теннисистов от Уимблдона.