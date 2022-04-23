«Бетис» — «Валенсия»: прогноз Дениса Наливайко на финал Кубка Испании

Спортивный комментатор Денис Наливайко, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу, дал прогноз на финальный матч Кубка Испании «Бетис» — «Валенсия».

Ставка: победа «Валенсии» по жёлтым карточкам за 2.01.

«Бетис» является небольшим фаворитом, так как игра пройдёт в Севилье. При этом «Валенсия» в этом сезоне играет довольно неплохо. Такую цельную «Валенсию», которая понимает, что ей нужно делать, знает свои сильные и слабые стороны, мы не видели со времён Марселино.

Почему «Бетис» не отдаст «Валенсии» Кубок Испании?

Непонятно, как будет складываться игра, потому что «Валенсия» может играть очень жёстко в обороне. Но «Бетис» с его мощной атакой может взломать эту оборону, однако в последних матчах у него не всегда это получалось.



В таком матче нужно смотреть на то, кто будет его судить – Алехандро Эрнандес Эрнандес. Он в среднем показывает 5,5 жёлтой карточки, что накладывается на то, что «Валенсия» является самой фолящей командой в Ла Лиге. Я вам здесь предлагаю взять победу «Валенсии» по жёлтым карточкам. Это жёсткая и грубая команда, поэтому ставка достаточно верная».

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