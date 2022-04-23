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«Бетис» — «Валенсия»: фрибет 2000 рублей к финальному матчу Кубка Испании

«Бетис» — «Валенсия»: фрибет 2000 рублей к финальному матчу Кубка Испании
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23 апреля пройдёт финальный матч Кубка Испании между «Бетисом» и «Валенсией». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».

2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.

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