«Ливерпуль» — «Вильярреал»: эксперты оценили шансы Эмери победить на «Энфилде»

27 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Вильярреал»?

Эксперты не сомневаются в подопечных Юргена Клоппа: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.31. Успех «Вильярреала» оценён в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 6.10.



Аналитики думают, что матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.

Если забьют футболисты «Ливерпуля», сыграет коэффициент 1.06. Гол «Вильярреала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22, на гол в первые 15 минут — за 2.90.

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