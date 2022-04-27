«Ливерпуль» — «Вильярреал»: ставка Ильи Казакова на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Вильярреал».
Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 3.67.
«Странное дело. «Ливерпуль» в этом плей-офф на «Энфилде» пока не выигрывал. Делать из этого какие-то выводы было бы неправильно, но такая тенденция есть. Против «Вильярреала», который умеет проводить выездные матчи с топ-клубами, этот факт является любопытным.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал».
Думаю, что можно рискнуть и поставить на то, что «жёлтая субмарина» не проиграет. Потому что «Ливерпулю» придётся атаковать. Он постарается обеспечить преимущество перед выездным матчем. Но при этом «Вильярреал» заслужил много комплиментов.
Хотя в Примере команда идёт за пределами зоны Лиги чемпионов, но мы видим, как уверенно Эмери выступает в еврокубках. Поэтому предлагаю рискнуть и поставить на то, что испанцы наделают шума в первой игре», — сказал Казаков.
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