«Лестер» — «Рома»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Лиги конференций

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Лестер» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск.
Петржела: летом все легионеры уедут, а Семак не даёт молодым ни шанса!
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.38. Ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
Почему Жозе Моуринью шокирует «Лестер» в матче Лиги конференций?
Карпин высказался о решении Ананидзе завершить карьеру.
Осинькин: видимо, «Спартаку» уже надоело обращаться с жалобами на судейство.
- 28 апреля 2022
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:40
-
07:50
-
07:00
-
00:20
- 27 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:30
- 26 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00