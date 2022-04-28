«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: прогноз Романа Нагучева на игру 1/2 финала Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Айнтрахт».



Ставка: победа «Вест Хэма» по угловым с форой (-1.5) за 2.00.



«Команды проводят очень разный сезон. «Айнтрахт» в Бундеслиге идёт очень неровно, несмотря на победу над «Барселоной», которая выглядела не очень логично, но заставила относиться к этой команде серьёзно.

Где покажут матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт»?

«Вест Хэм» как раз очень внимательно относится к своим соперникам в этом сезоне. Победа над «Лионом» — чёткое тому подтверждение. Что для «Айнтрахта», что для «Вест Хэма» это будет очень важный матч. Здесь нужно понимать некоторые вещи, которые характерны как для хозяев, так и для гостей.



«Айнтрахт» на выезде не очень активен. Это было видно даже по игре с «Барселоной». Несмотря на то, что они забили три мяча, это были все их моменты в той игре. Мне кажется, что «Вест Хэм» на правах хозяев будет играть активно. Не уверен, что это поможет победить, ведь матч может быть и низовым, может быть и ничья.



Я предпочту взять тут что-то, что характерно для английской команды. Речь идёт об угловых. Много атакуют флангами, много бьют по воротам, есть возможность зацепиться за мяч. «Вест Хэм» вполне может победить по угловым. Коэффициент не очень высокий, поэтому, чтобы поднять его, нужно взять фору (-1,5).



Мне кажется, что ставка на угловые английской команды против почти любой немецкой команды — это тот вариант, который точно сработает», — сказал Нагучев.

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