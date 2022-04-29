«Металлург» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команд перед седьмой игрой финала КХЛ

После шести матчей в финале Кубка Гагарина счёт равный — 3-3. «Металлург» лидировал в серии со счётом 3-1, после чего ЦСКА одержал две победы подряд. Решающая игра финала плей-офф КХЛ состоится 30 апреля в Магнитогорске.
Игрок «Металлурга» Чибисов раскритиковал судейство в финале КХЛ.
Эксперты не видят в серии фаворита. Заключить пари на победу «Металлурга» в основное время предлагается за 2.45, тогда как шансы ЦСКА оценены в 2.47. Ничья по итогам основного времени доступна за 4.45.
На итоговую победу «Металлурга» дают 1.94, а на победу ЦСКА — 1.95. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05.
Сделать ставку на счёт 0:0 по итогам трёх периодов седьмого матча серии можно за 45.00.
Вот это камбэк ЦСКА! И кто теперь возьмёт Кубок Гагарина?
Илья Воробьёв: все хотели седьмой игры. Вот вам, пожалуйста!
Владислав Третьяк поделился ожиданиями от седьмого матча серии «Металлург» — ЦСКА.
- 29 апреля 2022
-
00:41
- 28 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:07
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:40
-
07:50
-
07:00
-
00:20
- 27 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00