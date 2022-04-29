«Металлург» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команд перед седьмой игрой финала КХЛ

После шести матчей в финале Кубка Гагарина счёт равный — 3-3. «Металлург» лидировал в серии со счётом 3-1, после чего ЦСКА одержал две победы подряд. Решающая игра финала плей-офф КХЛ состоится 30 апреля в Магнитогорске.

Игрок «Металлурга» Чибисов раскритиковал судейство в финале КХЛ.

Эксперты не видят в серии фаворита. Заключить пари на победу «Металлурга» в основное время предлагается за 2.45, тогда как шансы ЦСКА оценены в 2.47. Ничья по итогам основного времени доступна за 4.45.

На итоговую победу «Металлурга» дают 1.94, а на победу ЦСКА — 1.95. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05.

Сделать ставку на счёт 0:0 по итогам трёх периодов седьмого матча серии можно за 45.00.

Вот это камбэк ЦСКА! И кто теперь возьмёт Кубок Гагарина?

Илья Воробьёв: все хотели седьмой игры. Вот вам, пожалуйста!

Владислав Третьяк поделился ожиданиями от седьмого матча серии «Металлург» — ЦСКА.

Фетисов: теперь психология на стороне ЦСКА.