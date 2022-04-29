Сара Соррибес-Тормо — Анастасия Павлюченкова: прогноз Владимира Светлицы на игру в Мадриде

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч Сара Соррибес-Тормо — Анастасия Павлюченкова.
Ставка: победа Соррибес-Тормо за 1.61.
«Для Насти этот год начался крайне плохо. Сначала ковид, из-за которого она не смогла нормально подготовиться и выступить на Australian Open, а уже после турнира Настя перенесла операцию на колене. В итоге за первые четыре месяца 2022-го в её активе всего три матча.
Российских теннисистов официально допустили на «Ролан Гаррос».
По словам самой Павлюченковой, она планировала начать возвращение на турнире в Штутгарте, но колено это сделать не позволило. О каких-то ожиданиях от Мадрида, на мой взгляд, говорить глупо, даже несмотря на прошлогодний полуфинал.
Соррибес крайне неприятная теннисистка, способная выбить из колеи абсолютно любую. На мой взгляд, конкретно в данных условиях испанка — фаворит этого матча», — сказал Светлица.
Первая ракетка мира Свёнтек не поддержала отстранение россиян от Уимблдона.
В Федерации тенниса Украины призвали ATP и WTA отстранить российских спортсменов.
Виктория Азаренко: не согласна с решением Уимблдона отстранить Россию и Беларусь.
- 29 апреля 2022
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:32
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
00:41
- 28 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:07
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00