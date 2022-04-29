Сара Соррибес-Тормо — Анастасия Павлюченкова: прогноз Владимира Светлицы на игру в Мадриде

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч Сара Соррибес-Тормо — Анастасия Павлюченкова.



Ставка: победа Соррибес-Тормо за 1.61.



«Для Насти этот год начался крайне плохо. Сначала ковид, из-за которого она не смогла нормально подготовиться и выступить на Australian Open, а уже после турнира Настя перенесла операцию на колене. В итоге за первые четыре месяца 2022-го в её активе всего три матча.

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По словам самой Павлюченковой, она планировала начать возвращение на турнире в Штутгарте, но колено это сделать не позволило. О каких-то ожиданиях от Мадрида, на мой взгляд, говорить глупо, даже несмотря на прошлогодний полуфинал.



Соррибес крайне неприятная теннисистка, способная выбить из колеи абсолютно любую. На мой взгляд, конкретно в данных условиях испанка — фаворит этого матча», — сказал Светлица.

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