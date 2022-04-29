Букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил восемь голов в пяти последних матчах чемпионата Англии по футболу.

Роналду обратился к фанатам «МЮ» после игры с «Челси».

Португалец вышел на второе место в гонке бомбардиров АПЛ, догнав форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Оба футболиста забили по 17 раз. Лидирует нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, на счету которого 22 гола.

Букмекеры не сомневаются, что лучшим бомбардиром сезона в английской Премьер-лиге станет Салах. Ставки на египтянина принимаются с коэффициентом 1.02. Если выиграет любой другой футболист, зайдёт коэффициент 16.0.

Заключить пари на победу Сон Хын Мина предлагается за 22.0, шансы Диогу Жоты из «Ливерпуля» оценены в 41.0, а его партнёра Садио Мане — в 51.0.

Ставки на Роналду принимаются с коэффициентом 59.0. Следом идёт Гарри Кейн (200.0).

Гари Невилл назвал Роналду лучиком света в «Манчестер Юнайтед».

Юсупов: «Зенит» завоевал столько золотых медалей благодаря Дзюбе.

«Я умею воскресать». Кто такой Мино Райола и почему его постоянно «хоронят»?

Кавазашвили: надо срочно возвращать Глушакова в «Спартак».