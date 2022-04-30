«Атлетик» – «Атлетико» Мадрид: ставки Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 34-го тура Примеры «Атлетик» – «Атлетико» Мадрид.
Ставка 1: обе забьют за 2.08.
Ставка 2: в матче будет забито 2 или 3 гола за 1.95.
«Чемпионат Испании выходит на финишную прямую. «Реал» уже практически чемпион, а вот за второе место идёт ожесточённая борьба между «Севильей», «Барселоной» и «Атлетико».
Генич рассказал, что Дзюба добавил его в чёрный список после поражения в споре.
Мадридцы в этом туре сыграют в Бильбао против «Атлетика». Для мадридцев важна борьба за зону Лиги чемпионов, а «Атлетик» после победы «Бетиса» в Кубке Испании имеет неплохие шансы на седьмую строчку, которая даёт право сыграть в Лиге конференций.
Очень неровно играют обе команды, сложный матч для прогноза. Думаю, что есть резон поставить на «обе забьют» за хороший коэффициент выше двойки. Также можно поставить на 2-3 гола в матче. Смотрим футбол и болеем за наши ставки».
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