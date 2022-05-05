Букмекеры назвали шансы Моуринью вывести «Рому» в финал конференций

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций «Рома» — «Лестер». Начало игры — в 22:00 мск.
Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.
В первом матче соперники не смогли определить победителя — 1:1.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.25. Успех англичан оценён в 3.65. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.54.
Аналитики не ждут в матче «Рома» — «Лестер» большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.
Если забьют футболисты «Ромы», сыграет коэффициент 1.26. Гол «Лестера» в основное время идёт с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.
Выход «Ромы» в финал Лиги конференций доступен за 1.64, выход «Лестера» — за 2.42.
Где покажут матч «Рома» — «Лестер».
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