Букмекеры назвали фаворита финального матча Лиги конференций

Вчера определились финалисты Лиги конференций. Ими стали «Рома» и «Фейеноорд». Финальный матч пройдёт 25 мая в Тиране. Букмекеры уже дали линию на решающий матч.

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По оценке аналитиков, фаворит финального матча — «Рома». Поставить на победу команды Жозе Моуринью в основное время матча можно за 2.18. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 2180 рублей.

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Шансы «Фейеноорда» эксперты оценили коэффициентом 3.30. Голландцы на своём пути в Лиге конференций оказались сильнее «Партизана», «Славии» и «Марселя».



На ничью в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 3.40. Успех «Ромы» с учётом возможных овертайма и серии пенальти оценили котировкой 1.63, на клуб из Роттердама можно поставить за 2.28.

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