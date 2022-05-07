«Зенит» — «Химки»: эксперты оценили шансы команд в матче чемпионата России

7 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Химки». Начало игры — в 16:30 мск.

Василий Уткин: «Спартак» точно популярнее «Зенита». Даже не спорьте!

Эксперты считают фаворитами сине-бело-голубых: заключить пари на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.26. Успех химчан оценён в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 6.65.



Аналитики не сомневаются, что матч РПЛ «Зенит» — «Химки» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.

Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.04. Гол в исполнении «Химок» идёт с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Победа «Зенита» с форой (-1.5 гола) доступна за 1.75.

Прогноз на матч «Зенит» — «Химки» с коэффициентом 3.85.



Аршавин рассказал, как относится к отказу «Спартака» делать чемпионский коридор «Зениту».



Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Сербия, Черчесов или Госдума. Куда податься Артёму Дзюбе?