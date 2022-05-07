ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Сочи».
Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.15.
Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.65.
«Важнейший матч в борьбе за призовые места в РПЛ. Очная встреча ЦСКА и «Сочи», команда Владимира Федотова впереди на два очка. Да, «Сочи» играет на выезде, но ЦСКА, откровенно говоря, очень неубедительно выглядит в последнее время. Это касается и матча в Грозном, и даже игры с «Динамо», хотя ЦСКА заслужил победу — гол Эджуке забил, а ещё несколько моментов армейцы не реализовали. Но всё равно: игра ЦСКА оставляет желать лучшего.
«Сочи» смотрится куда выстроеннее и организованнее многих команд-конкурентов. Но и сочинцам важно не проиграть в этом матче, чтобы не подпустить к себе ЦСКА. Думаю, у Федотова есть все ресурсы, чтобы правильно сыграть против этого ЦСКА в Москве и нейтрализовать все сильные стороны армейского клуба.
На мой взгляд, «Сочи» недооценён в этом матче. ЦСКА идёт явным фаворитом. Но верю в то, что сочинская команда сыграет правильно и добудет положительный результат. Мой прогноз — «Сочи» не проиграет за 1.65».
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