«Верона» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Верона» – «Милан» в 36-м туре итальянской Серии А сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Милана» за 1.72.



«Верона» в этом сезоне уже не решает никаких задач. Теоретически она может зацепиться за место в Лиге конференций, но сделать это не так просто, да и нет уверенности, что этот турнир ей вообще нужен. А «Милан» борется за чемпионство. «Интер» свой шаг в этом туре сделал — отыгрался с 0:2 в домашнем матче с «Эмполи» и победил 4:2. Чтобы вернуться на первую строчку, «Милану» нужно выигрывать.

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Натужно идёт «Милан» по сезону, несмотря на то что борется за титул. Все победы вымученные. Редко когда он выигрывает с запасом — в 2-3 мяча. Обычно победы в 1 мяч, порой волевые. Но в характере миланцам не откажешь.

Они выгрызают даже то, что им не принадлежит, добиваются успеха, когда этого от них и не ждут. И на финише сезона как раз характер, мотивация играют решающую роль. Лёгким этот матч для «Милана» не будет, как и любой другой, но победы он наверняка добьётся. Команда голодна до побед и готова отдать всё, чтобы вернуть себе титул», — сказал Титов.

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