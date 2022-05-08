«Верона» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Верона» – «Милан» в 36-м туре итальянской Серии А сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Милана» за 1.72.
«Верона» в этом сезоне уже не решает никаких задач. Теоретически она может зацепиться за место в Лиге конференций, но сделать это не так просто, да и нет уверенности, что этот турнир ей вообще нужен. А «Милан» борется за чемпионство. «Интер» свой шаг в этом туре сделал — отыгрался с 0:2 в домашнем матче с «Эмполи» и победил 4:2. Чтобы вернуться на первую строчку, «Милану» нужно выигрывать.
«Верона» — «Милан»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Натужно идёт «Милан» по сезону, несмотря на то что борется за титул. Все победы вымученные. Редко когда он выигрывает с запасом — в 2-3 мяча. Обычно победы в 1 мяч, порой волевые. Но в характере миланцам не откажешь.
Они выгрызают даже то, что им не принадлежит, добиваются успеха, когда этого от них и не ждут. И на финише сезона как раз характер, мотивация играют решающую роль. Лёгким этот матч для «Милана» не будет, как и любой другой, но победы он наверняка добьётся. Команда голодна до побед и готова отдать всё, чтобы вернуть себе титул», — сказал Титов.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 6.50 на матч «Сити» — «Ньюкасл».
Владимир Федотов отреагировал на слухи о назначении в «Спартак».
Вагнер Лав объяснил, почему просил Гинера отпустить его из ЦСКА.
- 8 мая 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
00:00
- 7 мая 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30