Анастасия Павлюченкова — Лейла Фернандес: прогноз Владимира Чаплыгина на игру в Риме

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч первого круга женской части турнира в Риме Анастасия Павлюченкова — Лейла Фернандес.



Ставка: победа Павлюченковой по эйсам за 1.83.



«По традиции смотрим статистику выступления сегодняшних соперниц. Берём только матчи на грунте за последний год. Анастасия Павлюченкова в среднем делает за гейм 0,26 эйса, а от своих соперниц пропускает 0,19.

Даниил Медведев близок к возвращению титула первой ракетки мира.

Лейла Фернандес в среднем за гейм выполняет 0,09 эйса, в то время как от своих соперниц пропускает с частотой 0,34 эйса за гейм. Как видите, преимущество у россиянки как на своей подаче, так и в игре на приёме.



За свою карьеру теннисистки играли друг против друга один раз. Матч состоялся в октябре 2021 года, по эйсам победила канадка — 2:1. Но я бы на этот результат не обращал большого внимания, поскольку поединок состоялся на открытом харде.

Сегодня же встреча пройдёт на грунте, а на этой поверхности совсем другой отскок мяча. Кстати, за последний год на грунте Павлюченкова и Фернандес сыграли только против одной общей соперницы – Макхейл. Павлюченкова победила по эйсам 6:0, а Фернандес — с более скромным счётом 3:2», — сказал Чаплыгин.

Рублёв поднялся на седьмое место в рейтинге ATP.

Карацев сыграет с Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Риме.



Джокович: проигранный матч с Алькарасом стал для меня лучшим в сезоне.