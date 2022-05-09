Анастасия Павлюченкова — Лейла Фернандес: прогноз Владимира Чаплыгина на игру в Риме

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч первого круга женской части турнира в Риме Анастасия Павлюченкова — Лейла Фернандес.
Ставка: победа Павлюченковой по эйсам за 1.83.
«По традиции смотрим статистику выступления сегодняшних соперниц. Берём только матчи на грунте за последний год. Анастасия Павлюченкова в среднем делает за гейм 0,26 эйса, а от своих соперниц пропускает 0,19.
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Лейла Фернандес в среднем за гейм выполняет 0,09 эйса, в то время как от своих соперниц пропускает с частотой 0,34 эйса за гейм. Как видите, преимущество у россиянки как на своей подаче, так и в игре на приёме.
За свою карьеру теннисистки играли друг против друга один раз. Матч состоялся в октябре 2021 года, по эйсам победила канадка — 2:1. Но я бы на этот результат не обращал большого внимания, поскольку поединок состоялся на открытом харде.
Сегодня же встреча пройдёт на грунте, а на этой поверхности совсем другой отскок мяча. Кстати, за последний год на грунте Павлюченкова и Фернандес сыграли только против одной общей соперницы – Макхейл. Павлюченкова победила по эйсам 6:0, а Фернандес — с более скромным счётом 3:2», — сказал Чаплыгин.
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