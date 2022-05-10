«Барселона» — «Сельта»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата Испании

10 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта». Начало игры — в 22:30 мск.

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Эксперты считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Сельты» оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.50.



Аналитики убеждены, что матч «Барселона» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» с коэффициентом 2.26.



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