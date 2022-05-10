«Валенсия» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» — «Бетис».



Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.73.



«Совсем недавно эти команды встречались в финале Кубка Короля, и тогда «Бетис» победил в серии послематчевых пенальти. Взяв этот титул, «Бетис» уже обеспечил себе место в Лиге Европы. Неудивительно, что в чемпионате севильская команда уже давно не побеждала.

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В четырёх последних турах «Бетис» набрал лишь два очка. Думаю, что «Бетис» не выиграет и на «Месталье» против злой на него «Валенсии».



Между тем в букмекерской линии «Бетис» идёт фаворитом игры с огромным запасом. Позволю себе с такой оценкой сил не согласиться и выбрать валуйную ставку на то, что «Валенсия» не проиграет на своём поле. Тем более что «Бетис» потратил много сил в прошлом туре в тяжёлой игре с «Барселоной», в которой ничья была упущена на 94-й минуте.

После таких поражений особенно тяжело восстанавливаться в кратчайшие сроки. А тут ещё и долгая дорога на выездной матч. В общем, мой прогноз простой: «Валенсия» не проиграет», — сказал Вишневский.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Бетис» с коэффициентом 3.55.

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