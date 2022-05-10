«Барселона» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 3 за 1.80.



«Барселона» будет принимать «Сельту». Каталонцы уже оторвались от своих преследователей за второе место в чемпионате Испании, а «Сельта» уже никаких задач не решает. Что объединяет матчи «Барселоны» с «Сельтой» — это высокая результативность. В последних пяти играх меньше трёх команды друг другу не забивали. В первом круге вообще была какая-то мегарезультативная игра. «Барселона» вела со счётом 3:0, но «Сельта» на своём поле сумела сравнять счёт.

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Если посмотреть последние матчи «Сельты», то, за исключением игры с «Алавесом», команда низовая. Многие матчи не получаются результативными, но тут напротив «Барселона», которая сама не прочь поиграть в хороший и яркий футбол, да и соперник может такое подхватить. У «Сельты» нет никаких турнирных задач, она располагается на 11-м месте.



Жду результативную игру. Раз уж статистика подталкивает к этому, то, наверное, результативный матч мы и увидим. Часто у «Барселоны» доезжает ставка второй тайм результативнее первого, так было с «Мальоркой». С «Бетисом» игра была верховая, правда, верх случился в самом конце матча. Но и там все мячи были забиты во втором тайме.



Здесь же не до раскачки. У «Барселоны» есть проблемы с составом. У «Сельты» должны играть все, кроме Уго Мальо. Жду результативный футбол. Можно пробовать разные вариации, в том числе и ТБ 2.5, правда, он оценивается не очень высоко, а вот ТБ 3 — самое то. Почему бы и нет. Оценивается ставка в 1.80. Меньше трёх в последних пяти очных матчах команды не забивают. С результативностью тут должно быть всё в порядке», — сказал Генич.



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