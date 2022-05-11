«Ювентус» — «Интер»: эксперты назвали фаворита финала Кубка Италии

11 мая в Риме состоится финальный матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск.
Где покажут матч «Ювентус» — «Интер»?
Эксперты отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 2.39. Успех туринцев оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью после основного времени принимаются за 3.40.
Аналитики ждут, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.
Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.
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