«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 11 мая

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 4.5 за 1.65.
«Волки», конечно, показали характер в концовке игры с «Челси», но в целом выглядели в матче с командой, игравшей вполсилы, довольно посредственно. Не думаю, что у них пройдёт тот же номер против куда более классного и мотивированного «Ман Сити».
Для команды Гвардиолы потеря очков «Ливерпулем» стала мощным мотивационным толчком, и она сумела собраться после неудачи в Мадриде и выдать хороший матч с «Ньюкаслом». Думаю, что теперь «Сити» чемпионство не упустит. Ну а против «волков» наверняка будет одержана обыкновенная победа на классе, коих в исполнении чемпионов страны в этом сезоне было предостаточно», — сказал Петросьян.
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