Плей-офф НХЛ сегодня: расписание Кубка Стэнли на 13 мая

13 мая в НХЛ пройдут четыре матча первого раунда плей-офф. Шестые встречи будут сыграны в четырёх сериях.

Экспресс на НХЛ с коэффициентом 17.36: Капризов забьёт, Кучеров спасёт «Тампу».

Первыми на лёд выйдут «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Стартовое вбрасывание намечено на 2:00 мск. В прямом эфире игру покажет TNT. «Каролина» ведёт в серии 3-2.

В 2:30 мск начнётся встреча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс». Канадский клуб ведёт в серии 3-2. Шестую игру можно будет посмотреть на TBS.

В 4:30 мск в Сент-Луисе стартует матч «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». «Музыканты» лидируют в серии 3-2. Эту встречу покажет телеканал «Сетанта Спорт Украина», а также TNT.

В 5:00 мск начнётся игра «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз». «Короли» ведут в серии со счётом 3-2. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на TBS.

Кожевников предложил сыну Быкова перестать играть за Швейцарию.

Борис Майоров признался, что забыл о старте ЧМ по хоккею.

Кирилл Капризов обратился к партнёрам по «Миннесоте» после разгромного поражения.

Жена Малкина подколола игрока «Рейнджерс», травмировавшего Кросби.

Плющев сравнил Капризова с Михаилом Ломоносовым.