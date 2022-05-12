Плей-офф НХЛ сегодня: расписание Кубка Стэнли на 13 мая

13 мая в НХЛ пройдут четыре матча первого раунда плей-офф. Шестые встречи будут сыграны в четырёх сериях.
Экспресс на НХЛ с коэффициентом 17.36: Капризов забьёт, Кучеров спасёт «Тампу».
Первыми на лёд выйдут «Бостон Брюинз» и «Каролина Харрикейнз». Стартовое вбрасывание намечено на 2:00 мск. В прямом эфире игру покажет TNT. «Каролина» ведёт в серии 3-2.
В 2:30 мск начнётся встреча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс». Канадский клуб ведёт в серии 3-2. Шестую игру можно будет посмотреть на TBS.
В 4:30 мск в Сент-Луисе стартует матч «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». «Музыканты» лидируют в серии 3-2. Эту встречу покажет телеканал «Сетанта Спорт Украина», а также TNT.
В 5:00 мск начнётся игра «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз». «Короли» ведут в серии со счётом 3-2. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на TBS.
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