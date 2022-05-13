Букмекеры оценили шансы Овечкина забить в шестом матче серии «Вашингтон» — «Флорида»

«Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз» 14 мая проведут шестой матч стартового раунда плей-офф НХЛ. Начало встречи запланировано на 2:30 мск.

Форвард «Вашингтона» Оши обратился к партнёрам после третьего поражения от «Флориды».

«Вашингтон» проигрывает в серии со счётом 2-3. В случае поражения подопечные Питера Лавиолетта завершат сезон.

Фаворитом шестой встречи считаются гости. Заключить пари на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «Вашингтона» идёт за 3.38, ничья после 60 минут игры — за 4.25.

Победа «Флориды» с учётом дополнительного времени оценена в 1.55, итоговая победа «Вашингтона» в шестом матче доступна за 2.50.

Почему шестой матч с «Флоридой» станет для «Вашингтона» последним в сезоне.

На гол Александра Овечкина дают 1.85. Результативный бросок в исполнении Евгения Кузнецова оценивается в 3.40.

Если «Вашингтон» выиграет в основное время при голе Овечкина, зайдёт коэффициент 4.60.

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