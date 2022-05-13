«Сочи» — «Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча 29-го тура РПЛ, ставки и прогнозы

13 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск.
Прогноз на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» с коэффициентом 4.50.
Эксперты отдают явное предпочтение подопечным Владимира Федотова: поставить на победу сочинцев предлагается с коэффициентом 1.47. Успех нижегородцев оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.
Аналитики думают, что матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.
Ставки на пенальти принимаются за 2.35, на красную карточку — за 3.00.
Футболисты «Ессентуков» устроили массовую драку с фанатами СКА.
Зарема раскритиковала судейское назначение на матч «Спартак» — «Зенит».
Григорян заявил, что весь российский футбол пропитан коррупцией.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 3.89.
- 13 мая 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:37
- 12 мая 2022
-
20:28
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:48
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 11 мая 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00