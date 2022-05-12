«Сочи» — «Нижний Новгород». А нужен ли «Спартак» Владимиру Федотову?

13 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех нижегородцев оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Прогноз на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 13 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Нижний Новгород» (13.05.2022)

Последний месяц весны радует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего по два матча. 13 мая состоится встреча, которая откроет программу 29-го тура. На стадионе «Фишт» местный «Сочи» примет «Нижний Новгород».

За последние пять туров сочинцы не потерпели ни одного поражения при ничьей с «Локомотивом» (2:2). Победы одержали над «Уфой» (2:1), «Ахматом» (3:2), «Рубином» (6:0) и ЦСКА (1:0). В последнем случае автором единственного забитого мяча стал Артём Макарчук. Полузащитник изящно замкнул навес Жоаозиньо.

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Хавбек присоединился к «Сочи» зимой вместе с нападающим Георгием Мелкадзе и защитником Ваньей Дркушичем. Новобранцы точечно усилили клуб и способствовали его подъёму на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Теперь есть отличная возможность потеснить идущее на втором месте «Динамо», которое пребывает в чёрной полосе.



Относительно прошлого сезона команда из Сочи стала ещё крепче. Многие считают, что в следующем розыгрыше РПЛ она сумеет навязать борьбу «Зениту» за золотые медали. Такой исход вполне вероятен, ведь уровень демонстрируемого футбола сильно вырос под чутким руководством Владимира Федотова.

Недавно появлялись слухи о том, что в услугах наставника заинтересован московский «Спартак». Сейчас красно-белые располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Понятное дело, будущее зависит от самого наставника, но возникает логичный вопрос. Зачем из призёров уходить в клуб, который идёт даже не в первой восьмёрке?



Нынешний «Сочи» выглядит на порядок предпочтительнее «народной команды». Наглядный пример высочайшего уровня клуба — противостояние последнего тура чемпионата России с ЦСКА. Даже ведя в счёте в столь важной игре на выезде, сочинцы смело контролировали мяч и стремительно переходили на чужую половину поля. Создали очень много моментов. Чудом не забили больше.

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А вот «Нижний Новгород» за последние пять туров в РПЛ не добыл ни одной победы при двух ничьих — с «Химками» (0:0) и замыкающим турнирную таблицу «Арсеналом» (2:2). Поражения потерпел от «Динамо» (0:1), «Локомотива» (1:2) и «Ахмата» (0:1). Забил за этот период всего три мяча, два из которых пришлись на долю пребывающих в кризисе туляков.



Большую часть текущего сезона нижегородцам докучала плохая результативность. В 28 матчах текущего розыгрыша чемпионата России они отметились только 25 забитыми мячами. Пропустили за этот период 39 снарядов. Многовато, учитывая то, что Александр Кержаков — главный тренер команды — регулярно практиковал стратегию с пятью защитниками.



Не спасла от поражения эта схема и в противостоянии последнего тура РПЛ с «Ахматом». Примечательно, что грозненцы с 53-й минуты играли в меньшинстве и сумели при этом поразить ворота Никиты Гайло на 74-й минуте. Разумеется, нижегородцы не бездействовали, создавали остроту в штрафной площади оппонента. Но безрезультатно.



Из-за неудач клуб из Нижнего Новгорода спустился на 11-ю строчку в турнирной таблице и рискует угодить в зону стыковых матчей. Опасность возвращения во второй по значимости дивизион страны есть. Мотивация на высоте, но в оставшихся до конца сезона турах будет крайне непросто зацепиться за очки. В оппонентах находящиеся в отличной форме «Сочи» и «Зенит».

Усложняет задачу и то, что грядущий матч состоится на стадионе «Фишт», где сочинцы имеют хорошую статистику выступлений. За 14 встреч потерпели четыре поражения, два раза поделили очки с оппонентами, а в остальных противостояниях одержали победы. С другой стороны, нижегородцы на удивление здорово играют на выезде.



За 14 матчей потерпели лишь пять поражений, столько раз сыграли вничью и одержали четыре победы. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.76. Пять защитников гостей вряд ли позволят хозяевам забить много, но имя фаворита сомнений не вызывает.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Нижний Новгород» 13 мая 2022 года

«Сочи» добыл отличные результаты в последних пяти встречах в РПЛ. Старания новичков и Владимира Федотова не проходят даром. Клуб нарастил мощь и имеет отличную возможность подняться на вторую строчку. «Нижний Новгород» вряд ли сумеет этому препятствовать. Подопечные Александра Кержакова плохо выступили в последних турах. Забили при этом неприлично мало. Виной тому стратегия, которая предвещает низкую результативность и в грядущем матче. Поставим на скромную, но уверенную победу хозяев.



Ставка: победа «Сочи» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.76.

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