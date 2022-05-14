«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на московское дерби в РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Динамо».

Ставка: «Динамо» победит за 1.93.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 4.10.

«Матч РПЛ. Динамовцы в хорошем настроении, они вышли в финал Кубка России. Но, я думаю, сейчас этот вопрос всё-таки отойдёт на второй план. Дело всё в том, что у «Динамо» два сложных матча осталось. Они ведут борьбу с «Сочи» за вторую позицию. Понятно, что всё это не имеет никакого отношения к еврокубкам, так бы накал был ещё больше. В случае осечки в матче с «Локомотивом» «Динамо» серьёзно рискует своё второе место потерять. В таком случае, возможно, «Сочи» будет устраивать ничья в последнем туре в очной игре с «Динамо».



Есть определённый нюанс: «Динамо», выходя на этот матч, будет знать, как сыграл соперник, будет знать, что им нужно. Но сейчас «Локомотив» находится в таком состоянии, что «Динамо» должно играть на победу. Встреча будет принципиальной для Фёдора Смолова, который как раз из «Локомотива» в «Динамо» и перешёл.



В общем, я верю, что у Сандро Шварца лично и у его команды хватит сил как следует настроиться и выиграть матч. Коэффициент довольно неплохой — 1.93.



Моя уверенность — 8 по 10-балльной системе. Мне кажется, что полоса неудач, которая была у «Динамо» в чемпионате, ушла в прошлое».

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