«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ивана Млечного на матч финала Кубка Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч финал Кубка Англии сезона-2021/2022 «Челси» — «Ливерпуль».

Экспресс на чемпионат России с коэффициентом 55.0.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.01.

«Челси» не может считать удачным этот сезон. Всё-таки клуб уже проиграл один финал, в чемпионате дела не задались, а из Лиги чемпионов вылетели в 1/4 финала, поэтому зацепиться за трофей уж точно захочется. Путь «Челси» к финалу был достаточно лёгким, а самым сильным конкурентом был «Кристал Пэлас», с которым «аристократы» встретились в полуфинале.

Лондонцы сейчас находятся на третьей строчке в чемпионате Англии, но при условии, что совсем недавно «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», скорее всего, с третьего места «Челси» уже не уйдёт, поэтому можно полностью сконцентрироваться на завоевании трофея.



«Ливерпуль» проводил очень качественный сезон. Команда вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом», также клуб ещё имеет небольшие, но всё же шансы на чемпионство в АПЛ, правда, с этим уже будет достаточно сложно. «Ливерпуль» играет в атакующий футбол, очень много забивает.

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Хочется напомнить, что совсем недавно команды встречались в финале Кубка лиги и сильнее в том матче оказался именно «Ливерпуль», который одержал победу в серии пенальти. Соперники Клоппа по плей-офф Кубка Англии были всё-таки посильнее, чем у лондонского «Челси», один полуфинал с «Манчестер Сити» чего стоит, но в каждом матче команда уверенно добивалась победы и проходила дальше.



В любом случае считаю, что будет повторение сценария финального матча Кубка лиги. Поэтому я думаю, что нас ждёт низовой сценарий и, возможно, ничейный исход. Всё-таки цена ошибок в таких матчах высока, и клубы уж точно будут играть аккуратно. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5 мяча. Удачи!»

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