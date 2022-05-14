Дмитрий Булыкин дал прогноз с коэффициентом 5.50 на матч «Локомотив» — «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Динамо», который состоится 14 мая.

Ставка: результативная ничья за 5.50.

«Нас ждёт московское дерби. Вот только «Локомотиву» уже толком ничего не надо, а «Динамо» сражается с «Сочи» за второе место и потому очень нуждается в очках. Думаю, динамовцы выйдут на дерби с боевым настроем и сделают всё возможное для победы.

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Но и «Локомотив» постарается при своих болельщиках дать бой бело-голубым. Поэтому не вижу в этой встрече фаворита. Мне кажется, что нас ждёт результативная ничья при равной игре», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в Москве на «РЖД Арене», начало — в 16:30 мск.

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