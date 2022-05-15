«Милан» — «Аталанта»: прямой эфир, где смотреть онлайн матч Серии А, трансляция

Сегодня, 15 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Александр Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 7.00.

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех бергамасков оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 4.25.



Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

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