«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прямая трансляция 7-го матча, где смотреть онлайн, прямой эфир

15 мая в Торонто пройдёт седьмой матч стартового раунда плей-офф НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало запланировано на 2:00 мск.



Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли.



Счёт в серии 3-3. Победитель выйдет во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».

В прямом эфире игру «Торонто» — «Тампа» можно будет посмотреть на Setanta Sports 2. Также встречу покажут на TNT, Sportsnet и CBC.

Канадский клуб считается фаворитом. Заключить пари на «Торонто» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Тампы» идёт за 2.74.



Аналитики убеждены, что седьмой матч серии «Торонто» — «Тампа-Бэй» окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.42. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.



Проход «Торонто» во второй раунд оценён в 1.87, успех «Тампы» — за 2.05.

Почему «Тампа» выбьет «Торонто» из Кубка Стэнли этой ночью?

Американский журналист: не удивлюсь, если сейчас Капризов хочет вернуться в КХЛ.

Кожевников оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли до окончания карьеры.

Тренер «Вашингтона» не понимает, чего команде не хватило для победы над «Флоридой».