«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прямая трансляция 7-го матча, где смотреть онлайн, прямой эфир

15 мая в Торонто пройдёт седьмой матч стартового раунда плей-офф НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало запланировано на 2:00 мск.
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Счёт в серии 3-3. Победитель выйдет во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».
В прямом эфире игру «Торонто» — «Тампа» можно будет посмотреть на Setanta Sports 2. Также встречу покажут на TNT, Sportsnet и CBC.
Канадский клуб считается фаворитом. Заключить пари на «Торонто» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Тампы» идёт за 2.74.
Аналитики убеждены, что седьмой матч серии «Торонто» — «Тампа-Бэй» окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.42. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.
Проход «Торонто» во второй раунд оценён в 1.87, успех «Тампы» — за 2.05.
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