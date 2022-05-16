Лючия Бронцетти — Анна Калинская: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Рабате

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира в Рабате Лючия Бронцетти — Анна Калинская.
Ставка: ТМ 22.5 за 1.63.
«Возвращаемся к нашей постоянной рубрике «тотал меньше» на первых кругах турниров. Напомню, за счёт многолетних наблюдений за женским теннисом определил для себя ставку на дистанции, которая непременно даёт плюсовую разницу — это тотал меньше.
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В женском теннисе наиболее серьёзным барьером к преодолению является общий тотал выше 20.5 геймов. В основном девушки проводят не более 2 сетов на начальной стадии турниров.
В нашу ловушку ТМ на сегодня предлагаю забрать одну из главных игр в Рабате как минимум по вывеске. Итальянка Бронцетти сыграет с россиянкой Калинской. Учитывая, что покрытие грунт, а Аня Калинская провела только три матча в этом сезоне на грунтовой крошке, плюс не совсем профильное это покрытие для Анны, я бы выделил итальянку Лючию как фаворита.
Но это если говорить о предположениях по исходу. А лучшим вариантом в этом матче предлагаю взять общий тотал, тем более когда он завышен. Итальянка Бронцетти лишь один матч в сезоне сыграла на тотал больше на грунте из последних 8 игр. Калинская и вовсе особо не играла грунт. Скорее всего, победитель первого сета и заберёт матч. Ставлю на два сета, не более», — сказал Родин.
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