Словакия — Канада: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Словакия – Канада.



Ставка: победа Канады в основное время за 1.36.



«Словаки у нас, в хоккее, люди весьма своеобразные. Ежели попадают в плей-офф, то не выходят туда строевым шагом, под знамёнами и с песнями, а проскальзывают в замочную скважину в последнем туре группового турнира. Причём количество и звёздность наличествующих в их составе легионеров никакого значения при этом не имеет. Даже когда словаки становились чемпионами мира, то в плей-офф они всё равно попадали с божьей помощью.

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Вот и на этот раз они решили повторить свой героический путь, хоть окружающая обстановка прямо-таки вопиет, что словаки в четвертьфинале должны быть, и должны там быть отнюдь не с четвёртого места. Но братья-славяне не ищут лёгких путей, поэтому уже успели проиграть сборной Германии, а теперь ещё и проиграют Канаде.



То, что они родоначальникам проиграют – можно не сомневаться. И пусть для канадцев это будет самым тяжёлым с начала чемпионата испытанием, но «кленовые» с ним справятся. Словаки, безусловно, попытаются выкатить к своим воротам «автобус» и по финской методике засушить на льду всё живое. И можно даже предположить, что два периода у них это будет неплохо получаться.

Но в заключительной трети матча, когда все прилично «накушаются» и игра пойдёт на морально-волевых, выяснится, что этих морально-волевых у канадцев всё-таки больше. Как уж родоначальники доведут матч до победы в основное время, я, честно говоря, не знаю, но в том, что доведут, ни капли не сомневаюсь. На то они и канадцы.



Победа сборной Канады в основное время с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.



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