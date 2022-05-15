Словакия — Канада. С кем соперничать, если сборной России нет?

16 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада. Начало встречи — в 16:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 1.51, а успех сборной Словакии доступен в букмекерских конторах за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Словакия — Канада 16 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада 16 мая будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.60. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 11.00. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 14.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

Словакия — Канада: прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею (16.05.2022)

Чемпионат мира по хоккею в Финляндии уже стартовал, команды сыграли первые матчи группового этапа. На 16 мая на турнире запланированы ещё четыре встречи. Особое внимание уделим битве сборных Словакии и Канады. Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Хельсинки. Первое вбрасывание состоится в 16:20 мск.

Для начала освежим в памяти особенности турнира. Каждый год в мае проходит чемпионат мира по хоккею, где встречаются 16 сильнейших команд планеты. В этом году состав немного изменился. Сборные России и Беларуси были отстранены от участия. Снова поднимается вопрос о том, что политика и спорт не должны коррелировать. Как бы там ни было, а российская сборная не сможет участвовать. Обидно.

Впрочем, любители хоккея всё равно смогут посмотреть матчи. Тем более что есть несколько интересных вывесок. Сборная Словакии постарается озадачить сборную Канады, хотя по силе команды явно неравны. Словакия уже провела две встречи, и статистика разделилась. В первой игре не без усилий удалось одолеть сборную Франции (4:2), а во второй команда оступилась на Германии (1:2).

Немцы, в свою очередь, в первом матче получили как раз от Канады (3:5). Пока у словаков три балла, а у канадцев — шесть. Была ещё победа над скромными итальянцами со счётом 6:1. В группе А состав соперников интересный, но не такой сильный. Здесь сборные Дании, Швейцарии, Канады, Германии, как раз Словакии, Франции, Италии и Казахстана.

Канада сильно выделяется на фоне других. Наверняка ей не составит труда выйти первой из группы. Об этом, конечно, пока рано говорить, но исход просматривается. Пока же сборная Словакии попробует пощекотать нервы. Дело в том, что в 10 последних очных встречах Канада выиграла всего шесть раз. Не так внушительно. С другой стороны, последний раз команды встречались в 2019 году. Прошло три года.

Многое могло измениться. Товарищеские матчи перед чемпионатом мира у оппонентов были совершенно разные. Словакия провела шесть игр, выиграла в четырёх из них. Одолела Францию и Чехию, а также Германию дважды. В целом неплохо. У сборной Канады же была одна товарищеская встреча с США (4:3 Б). А большего и не надо. Соперник и так на голову выше остальных.

Конечно, подопечные Клода Жюльена матч с Италией проводили 15 мая, а словаки играли на день раньше. Времени на подготовку и восстановление у последних было однозначно больше. Вот только много сил тратить канадцам не пришлось. Тренерский штаб наверняка это учёл, то есть силы будут и на сборную Словакии.

Отдельно стоит отметить результативность очных встреч. В 10 последних случаях тотал всегда был выше 4.5 шайбы. И сейчас, на текущем чемпионате мира в Финляндии, на голы команды не поскупятся. В особенности «кленовые листья». В ворота Германии отправили пять шайб, итальянцам залетело шесть. А Патрик Рыбар из Словакии получил две шайбы даже от Франции.

Так что, на наш взгляд, фаворит предстоящей встречи просматривается явно. Канада при этом и фаворит всей группы А. Особое сопротивление могла встретить лишь от Германии, но уже одолела её. На очереди Словакия. Мотивация сбросить с хвоста ещё одного именитого конкурента наверняка есть. Хотя даже так силы команд неравны, класс сказывается.

Мы бы рассмотрели ставку «П2 + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.90. Коэффициент неплохой, статистика очных встреч не против. Состав у Канады преимущественно из НХЛ, где сейчас идёт плей-офф, но большинство команд отдыхают после регулярки. А вот Словакия же состав собрала из домашней лиги. Лишь нападающий Томаш Татар («Нью-Джерси») и голкипер Адам Гуска («Хартфорд», система «Рейнджерс») из НХЛ. Хотя в двух первых матчах вратарь не играл.

Словакия — Канада: прогноз и ставка на матч группового этапа ЧМ-2022 16 мая 2022 года

Сборная Канады – одна из фаворитов турнира. Словакия же на её фоне, скорее, хороший середнячок. Класс команд отличается: у Канады весь состав из НХЛ, в то время как Словакия привезла ребят из домашней лиги. Даже ранняя игра канадцев с Италией не сделает погоды для Словакии. В очных встречах преимущество на стороне канадцев, при этом тотал всегда был выше 4.5 шайбы. По уровню и мастерству они превосходят словаков и по сей день, так что ставим на них.

Ставка: победа сборной Канады + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.