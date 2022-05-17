Швеция — Великобритания: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Швеция – Великобритания.



Ставка: победа Швеции с форой (-3.5) за 1.46.



«Пока англичане набрали на этом чемпионате одно очко. Помогли им в этом американцы, решившие взять бриттов малой кровью. Против команды Великобритании все стараются играть таким образом, привычно не считая её за серьёзного соперника.

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Ну а шведы и со всеми командами второго эшелона по жизни так играют. Причём давно уже насобачились заканчивать это к своему полному удовлетворению. За редкими, конечно, исключениями вроде Солт-Лейк-Сити, но тут и на старуху бывает проруха.



Таким образом, можно быть заранее уверенными, что рвать себе аорту шведы не станут. Англичане, которым дадут немного подышать, постараются этим воспользоваться. Получится это или нет – от этого зависит лишь то, как шведы будут проводить третий период, так же ненапряжно или всё-таки придётся, как американцам, немного включиться. Предположу, что повторять американских ошибок шведы не станут, достаточно спокойно расшатают британскую оборону, а потом её ещё и ушатают.

В конце-то концов, не идиоты же они. Тем более что одни идиоты – со звёздно-полосатым флагом — уже нашлись. А наличие двух идиотов в рамках не только одного чемпионата мира, но и одной отдельно взятой группы, как говорил кот Матроскин, «это уже перебор».



Спокойная, в рабочем порядке и достаточно унылая по содержанию победа сборной Швеции в основное время и с преимуществом в две шайбы и более», — сказал Лебедев.

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