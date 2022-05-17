Чехия — Австрия: прогноз Максима Лебедева на встречу чемпионата мира по хоккею — 2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Чехия – Австрия.



Ставка: победа Чехии и ТМ 6.5 за 2.32.



«Австрийцы в предыдущем туре завоевали крайне важное для себя очко. Но давайте будем откровенны: тут не столько австрийцы его заработали, сколько американцы в преддверии суперсерьёзного противостояния с хозяевами чемпионата решили победить малой кровью и это самое очко отдали.

Вячеслав Быков назвал Панарина «пропагандистом российского хоккея».

В отличие от американцев, сборная Чехии и сейчас, и уже на протяжении достаточно долгого времени находится далеко не в том состоянии, чтобы делить соперников на тех, с кем играть нужно, и тех, кого можно сделать «на прямых ногах». «Прямые ноги» для чехов закончились вместе с поколением Гашека — Ягра, а новое приличное пока никак не вырастет.

Удел же нынешних на приличном турнире вроде чемпионата мира или Олимпийских игр – это четвертьфинал. А полуфинал – считай, национальный праздник. Поэтому такой слабины чехи себе не позволят, а это практически означает, что австрийцы обречены. Нет, «триумфального шествия» чехов не получится, сейчас все умеют играть в хоккей. И два периода вполне можно ожидать равной игры.

Но в итоге должно сказаться преимущество чехов в индивидуальном мастерстве, да и ошибаться в обороне австрийцы к концу матча будут всё больше и чаще. Чехам это и нужно.



В общем, битва будет почти равной. Австрийцы, окрылённые американским очком (какая двусмысленность, но как точно!), будут биться за второе аки львы, но на этот раз не смогут. И чехи победят в основное время в достаточно низовом матче (с тоталом, вряд ли превышающем 6,5) с преимуществом в одну-две шайбы», — сказал Лебедев.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по хоккею на 17 мая.



Овечкин: не мне решать, кто уйдёт из «Вашингтона».



Малкин не смог договориться с «Питтсбургом» о новом контракте.

У форварда «Торонто» Марнера угнали автомобиль под дулом пистолета.