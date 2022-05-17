«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогноз на финал Лиги Европы 18 мая

Представляем вашему вниманию прогноз на финальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс», который пройдёт 18 мая в Севилье.
Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.40.
«Рейнджерс» не были в финале еврокубков 14 лет. С того самого поражения от «Зенита» в мае 2008 году. С тех пор шотландцы успели опуститься в четвёртый дивизион, вернуться и даже выиграть чемпионство под руководством Стивена Джеррарда. Год назад вышли из группы в Лиге Европы, а теперь вообще дошли до финала.
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Просто так выбить дортмундскую «Боруссию», «Брагу» и «Лейпциг» никому не удастся. И всё же нужно зафиксировать главное: команда у Джованни ван Бронкхорста крепкая, с характером. Но не более того. Аарон Рэмси (в основном сидит в запасе), внушительное количество британских футболистов средней руки, бывший футболист «Спартака-2» Фэшн Сакала. Подбор исполнителей средненький.
На трёх прошлых стадиях плей-офф «Рейнджерс» непременно проигрывали в гостях, но решали все вопросы дома. На переполненном «Айрброксе», во многом благодаря поддержке фанатов. На выезде шотландцы совсем не блещут. А ведь финал Лиги Европы состоится в Севилье.
И это ещё одно преимущество «Айнтрахта». У немцев тоже далеко не самый мощный состав, в плей-офф Лиги Европы хватало команд с более внушительным подбором исполнителей. В Бундеслиге «орлы» не блистали и тихо финишировали в середине, зато в еврокубках даже не проиграли ни разу. Движение великолепное, выход из обороны в атаку налажен, стандарты налажены.
Добавим к этому фактор места проведения встречи. «Айнтрахт» дважды посещал эту страну по ходу плей-офф. Разобрался с «Бетисом» (2:1) и на 90 минут стал хозяином «Камп Ноу» (3:2). Похоже, шотландцы опять останутся ни с чем.
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