Швейцария – Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Швейцария – Словакия.
Ставка: ничья за 4.54.
«В преддверии достаточно ответственного матча со словаками команда Швейцарии постаралась отобрать у бедного, безответного и одной мамалыгой сытого Казахстана очки «малой кровью». Отобрать удалось, хоть и нервов потребовало немалых.
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В группе A, где из топ-команд одна Канада, швейцарцы смотрятся весьма прилично и твёрдо метят на второе место. Правда, в четвертьфинале это ровным счетом ничего не обещает, поскольку с любого места достанется соперник – мама не горюй. Но пока, в группе, швейцарцы чувствуют себя кумами королю и сватами министру и наверняка дадут словакам бой.
Более того, они вполне могут и выиграть, даже несмотря на то, что попадают на отдыхавшую накануне Словакию. Но дело в том, что братья-славяне смотрятся на этом чемпионате мира привычно, то есть весьма раздолбайски. И швейцарцы могут взять их порядком и организацией, хотя индивидуальное мастерство у словаков визуально кажется выше.
В общем, у одних одни плюсы и минусы, у других – другие. При равных условиях чаша весов скорее склонилась бы на сторону швейцарцев, но лишний день отдыха словаков положение выравнивает. И вырисовывается упорная ничья в основное время. А уж кто там будет побеждать в овертайме или серии послематчевых буллитов, предугадывать бесполезно. Пусть выиграет сильнейший», — сказал Лебедев.
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Прогноз на матч Финляндия — Швеция с коэффициентом 2.18.
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