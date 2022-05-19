Букмекеры назвали шансы сборной Казахстана обыграть Канаду на ЧМ-2022 по хоккею

19 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада — Казахстан. Начало встречи — в 20:20 мск.

Александр Овечкин вернулся к семье в Россию.

Сборная Казахстана не набрала очков в трёх стартовых играх ЧМ-2022, потерпев три поражения в основное время с общим счётом 4:14.

Эксперты не сомневаются в «кленовых листьях». Поставить на победу сборной Канады предлагается за 1.05, а успех сборной Казахстана идёт за 40.00. Это примерно 2,5% вероятности.



Аналитики уверены, что матч ЧМ-2022 Канада — Казахстан окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.40, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.90. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 9.50.

Заключить пари на серию буллитов предлагают за 14.00. На ничью в основное время дают 26.00.

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