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«Челси» — «Лестер»: прогноз Тимура Журавеля на матч 27-го тура АПЛ

«Челси» — «Лестер»: прогноз Тимура Журавеля на матч 27-го тура АПЛ
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» — «Лестер».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

«Сегодня мы будем говорить не о чемпионской гонке в АПЛ, а об игре «Челси» — «Лестер».

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Наверняка «Челси» останется на третьем месте, а «Лестер» продолжит болтаться в середине турнирной таблицы. Настроение на концовку сезона у подопечных Брендана Роджерса боевое. Вернулся Варди, и команда прошлась по «Уотфорду», а Джейми забил два мяча.

Мне кажется, и в Лондоне «Лестер» будет заряжен игровой эйфорией. С атакой у «Лестера» всё в полном порядке, а вот Роджерс в этом сезоне реализовал потенциал команды процентов на 40-50. Там были и травмы у защитников, плотный график, ведь команда играла в Лиге Европы. Вроде бы и есть объективные моменты, но потенциал явно не реализован.

Мне кажется, что в концовке чемпионата «Лестер» поймает настроение, которое можно будет протянуть на сезон следующий. У «Челси» буксующая концовка. Они проиграли кубковый финал и также мысли о следующем сезоне. Голова явно забита и посторонними мыслями о продаже клуба.

Не готов называть фаворита этой игры. Предполагаю, что претензий на победу будет даже больше у «Лестера». Поскольку «Челси» играет дома, то я бы поставил на просто верх. Обмен голами, много игры вперёд и весёлый матч», — сказал Журавель.

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