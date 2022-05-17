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«Челси» — «Лестер», 19 мая 2022 года, прогноз и ставки на матч АПЛ, где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал

«Челси» — «Лестер». Хватит потрясений! Томас Тухель останется в топ-3 АПЛ
Михаил Коробов
«Челси» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 19.05.2022
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«Челси» упустил два трофея в этом сезоне. Вылететь из тройки лучших будет слишком больно.

19 мая состоится перенесённый матч 27-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Лестер» 19 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Челси» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Лестер» (19.05.2022)

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
19 мая 2022, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лестер Сити
Лестер

В английской Премьер-лиге продолжается чемпионская гонка, в которой участвуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Впрочем, интересных противостояний хватает и без этого. Например, 19 мая состоится перенесённый матч 27-го тура. На стадионе «Стэмфорд Бридж» померяются силами «Челси» и «Лестер».

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Лондонцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего второе место «Ливерпуля» составляет целых 16 баллов, а вот отрыв от догоняющего «Тоттенхэма» совсем невелик — два очка. Впрочем, «шпоры» провели на один матч больше, да и Томас Тухель вряд ли уступит нагретую позицию.

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Недавно подопечные немецкого специалиста боролись как раз с «Ливерпулем» за победу в Кубке Англии. Встреча проходила на равных скоростях и запомнилась яркостью. Оба коллектива создали очень много моментов, но в основное и дополнительное время выявить сильнейшего не смогли — 0:0. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались красные.

Теперь «аристократы» наверняка сконцентрируются на оставшихся до конца текущего розыгрыша АПЛ турах. В других соревнованиях путь окончен. В Кубке лиги Англии удалось дойти до финала, а в Лиге чемпионов — до 1/4 финала. Во втором случае англичане дали мощнейший отпор мадридскому «Реалу», однако Карим Бензема не пустил их в следующую стадию.

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Несмотря на невнятную игру Тимо Вернера и Ромелу Лукаку, синие весьма продуктивно выступали в течение нынешнего сезона. За командой было очень интересно наблюдать. Она демонстрировала пластичность, без труда подстраиваясь под высокий темп сильных противников, и радовала при этом результативностью. Думается, в оставшихся до конца сезона турах АПЛ проблем не возникнет.

«Лестер», в свою очередь, располагается на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги и не претендует на участие в еврокубковых соревнованиях следующего сезона. Подняться выше клубу не удалось из-за нестабильности, которая отчасти вызвана продолжительным отсутствием лидера — Джейми Варди.

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Нападающий пропустил почти половину сезона из-за травм. Лишь недавно выбрался из лазарета и принял участие в последних пяти турах АПЛ. Однако за этот период «лисы» добыли лишь две победы — над «Норвичем» (3:0) и «Уотфордом» (5:1). Также сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0), а поражения потерпели от «Ньюкасла» (1:2) и «Тоттенхэма» (1:3).

Стараний Варди оказалось недостаточно, чтобы преуспеть в еврокубковых соревнованиях. В Лиге Европы подопечные Брендана Роджерса не сумели преодолеть даже групповой этап, а в полуфинале Лиге конференций – обыграть «Рому». В первом матче с римлянами нападающий провёл на поле 62 минуты, в ответном — все 90. Но отметиться полезными действиям так и не сумел.

Впрочем, критиковать форварда за это вряд ли кто-то станет. А вот к оборонительной линии вопросы найдутся у многих. За 36 туров в чемпионате Англии «лисы» пропустили целых 57 мячей, забили, к слову, столько же. Крепости в защите не хватило и в Лиге Европы. За шесть встреч группового этапа в воротах опытного Каспера Шмейхеля побывало 11 мячей.

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Стоит заметить, что, будь у «Лестера» другой голкипер, пропущенных мячей наверняка было бы больше. При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «П1 + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.98. За 36 встреч в АПЛ лондонцы наколотили 73 мяча, потому в результативном исходе грядущего матча сомнений не возникает. В успехе «аристократов» – тоже.

В двух последних очных встречах они одержали победы — 3:0 и 2:1. Думается, нечто похожее будет и в этот раз. Встреча состоится на «Стэмфорд Бридж», что придаст дополнительной уверенности. К тому же у «лис» огромные проблемы с выездами в этом сезоне: за 18 матчей в АПЛ одержали лишь четыре победы, также пять раз сыграли вничью. Всё остальное — поражения. Похоже, бывать ещё одному.

Прогноз и ставки на матч 27-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер» 19 мая 2022 года

Несмотря на сравнительно плохой тонус Вернера и Лукаку, «Челси» добрался до высоких стадий в различных соревнованиях. Восхитил качеством футбола, гибкостью и результативностью. Мотивация не уступить третью строчку в турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэму» и ненадёжная оборона «Лестера» предвосхищают его победу. Возвращение Варди в строй поможет «лисам» дать отпор, но это, скорее всего, отразится только на яркости встречи, а не на результате. В последних двух очных противостояниях сильнее оказывались хозяева. Думается, выиграют и в этот раз.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

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