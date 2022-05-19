«Челси» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер».



Ставка: обе забьют за 1.89.



«Осечка «Арсенала» автоматически сделала «Челси» участником Лиги чемпионов будущего сезона. Из четвёрки они уже точно не выпадут, так что переживать и бороться, по сути, не за что. Можно с чистой совестью доигрывать сезон.

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У синих всего одна победа в последних пяти матчах и вряд ли много оставшихся физических и моральных сил после неудачного финала Кубка Англии.



«Лестер» победил в двух последних матчах, забив восемь мячей. У «лис» турнирная мотивация уже также отсутствует, но они, наоборот, играют в своё удовольствие, и пусть уже слишком поздно, но радуют болельщиков.



Наверняка моментов в этой игре будет достаточно – так часто бывает, когда результат над командами, у которых достаточно классных игроков, не довлеет», — сказал Петросьян.

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