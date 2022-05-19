«Астон Вилла» — «Бёрнли»: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 18-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» — «Бёрнли».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.



«Это перенесённый матч 18-го тура, который сместили на конец сезона. Команды играли между собой совсем недавно, «Астон Вилла» победила со счетом 3:1.

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К тому матчу команды подходили в разных положениях. «Астон Вилла» ещё могла вылететь, но после этого одержала две победы, а «Бёрнли» был на ходу и не был в зоне вылета.



Но сейчас «Бёрнли» в зону вылета опустился, поэтому команде нужно набирать очки в этом матче, если она не хочет опуститься в Чемпионшип.



У «Астон Виллы» в хорошей форме атакующая линия, у «Бёрнли» тоже есть кому забивать. Тем не менее, «Бёрнли» очень любит играть низовые матчи, как и «Астон Вилла». Думаю, встреча завершится с низовым тоталом. Мой прогноз – тотал меньше 2,5. Командам нужно набирать очки, особенно «Бёрнли», который умеет играть от обороны и достаточно мало пропускает», — сказал Млечный.

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