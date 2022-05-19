Прогноз на 2-й матч серии «Флорида» — «Тампа»: нас ждёт историческое событие!

Представляем вашему вниманию прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Тампа» от авторов Betassist.

Ставка: «Флорида» забьёт в большинстве за 1.70.

Выделять фаворитов и аутсайдеров в этой серии слишком опасно — сюрпризы и сюжетные твисты обязательно будут. Начали с первой же игры, в которой букмекеры давали сомнительную «двойку» на «Флориду». Дело закончилось со счётом 1:4. И ведь нельзя сказать, что «Тампа» в самом деле была на голову лучше. Вообще нет.

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«Пантерз» смотрелись ничуть не хуже, а первую половину провели даже сильнее. Очень хорош оказался Андрей Василевский — 33 сейва с 34 бросков. По-настоящему опасных было не так много, но несколько солидных спасений россиянин всё же совершил. К Сергею Бобровскому тоже никаких вопросов — взял всё то, что мог взять. Защита «Флориды» просто не может обходиться без потерь позиции, отданного «пятака» и обрезов. По мере возможностей Боб подчищал, однако зачастую его просто расстреливали.

Можно по делу восхищаться магией Никиты Кучерова, но в этом нет ничего нового. Ключевым фактором оказались спецбригады. Даже без Брейдена Пойнта «Тампа» умудрилась трижды реализовать лишнего. И это были важнейшие шайбы. Первый гол позволил сравнять счёт, когда в атаке мало что получалось. Третий — успокоить «Флориду» и обойтись без концовки. Четвёртый оказался контрольным выстрелом в голову.

А что же «Пантерз»? Всё по традиции — снова без голов в большинстве. На этот раз вхолостую откатали три попытки. В плей-офф у «Флориды» ни одной шайбы при численном преимуществе с 21 шанса. Просто жуть. А ведь в регулярном чемпионате большинство выстреливало часто. А тут — не забить за шесть игр «Вашингтону» со средненькими вратарями. И продолжить начатое с «Тампой».

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В общем, второй матч становится для «Флориды» определяющим. 0-2 после двух домашних игр с «Тампой» очень похожи на приговор. Василевский явно разыгрался и набрал форму, рассчитывать на лёгкие голы однозначно не стоит. А «молнии» свои моменты будут находить регулярно даже без Пойнта. Именно благодаря непрекращающимся чудачествам «Флориды» в обороне.

Шансы «Флориды» во втором матче выглядят повыше. Пищи для работы над ошибками было достаточно, а «Лайтнинг» всё же не играют не так мощно, как прежде. Но для коэффициента 2.00 риск кажется слишком большим, а на П1 с учётом овертайма дают скромные 1.65. Пожалуй, лучше взять гол «Пантерз» в большинстве за 1.70. «Тампа» достаточно удаляется, а усиленно разобрать реализацию лишнего после восьми матчей без голов тренерский штаб «котов» был просто обязан. Уровень исполнителей позволяет.

Можно называть это дисперсией и откатом к среднему значению, но умничать ни к чему. Скажем проще: большинство «Флориды» не настолько плохое, чтобы уйти с пустыми руками девять раз подряд. Поэтому ставим на историческое событие — гол «Пантерз» в большинстве с 22-й (а скорее всего, даже больше) попытки. Если команда Эндрю Брюнетта хочет проходить дальше, она обязана разобраться со спецбригадами.

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