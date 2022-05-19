Кто играет в НХЛ сегодня: расписание Кубка Стэнли 20 мая, во сколько начало игр

В ночь на 20 мая в плей-офф НХЛ-2022 пройдут два матча. Вторые игры состоятся в сериях «Флорида» — «Тампа-Бэй» и «Колорадо» — «Сент-Луис».
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Календарь плей-офф НХЛ на 20 мая:
«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», 02:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Тампы». Прямую трансляцию покажут TNT и Hulu.
«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз», 04:30 мск. В серии ведёт «Колорадо» — 1-0. В прямом эфире игру покажет «Сетанта Спорт Украина», Setanta Sports 2, а также TNT и Sportsnet.
В остальных сериях сыграно по одному матчу: «Калгари» обыграл «Эдмонтон» со счётом 9:6, а «Каролина» сломила сопротивление «Рейнджерс» в овертайме (2:1 ОТ).
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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