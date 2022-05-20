Букмекеры назвали шансы «Реала» в последнем матче перед финалом Лиги чемпионов

20 мая мадридский «Реал» сыграет с «Бетисом» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 22:00 мск.
Президент УЕФА Чеферин заявил, что «Ливерпуль» превосходит «Реал» в классе.
Это будет последняя игра для подопечных Карло Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдёт 28 мая в Париже.
Мадридцы досрочно гарантировали себе победу в чемпионате Испании, «Бетис» финиширует на пятой или шестой строчке и попадёт в Лигу Европы.
Ставки на победу «Реала» принимаются с коэффициентом 1.76. Успех «Бетиса» идёт за 4.30, ничья — за 4.60.
«Реал» стал вторым в рейтинге самых дорогих клубов мира от Forbes.
На тотал больше 2.5 гола дают 1.44, на тотал меньше 2.5 гола — 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Гол в каждом тайме оценён в 1.42.
Победа «Реала» с разницей в два и более мяча доступна за 2.85, пенальти — за 2.55.
Левандовски готов уйти из «Баварии» только ради «Барселоны».
Каррагер: «Ливерпуль» сильнее «Реала» на всех позициях.
Яковлев назвал Эмери лучшим тренером в карьере и объяснил причины провала в «Спартаке».
- 20 мая 2022
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 19 мая 2022
-
21:52
-
21:00
-
19:54
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:33
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
08:00
- 18 мая 2022
-
20:30
-
20:24
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00