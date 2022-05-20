Букмекеры назвали шансы «Реала» в последнем матче перед финалом Лиги чемпионов

20 мая мадридский «Реал» сыграет с «Бетисом» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 22:00 мск.

Президент УЕФА Чеферин заявил, что «Ливерпуль» превосходит «Реал» в классе.

Это будет последняя игра для подопечных Карло Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдёт 28 мая в Париже.

Мадридцы досрочно гарантировали себе победу в чемпионате Испании, «Бетис» финиширует на пятой или шестой строчке и попадёт в Лигу Европы.

Ставки на победу «Реала» принимаются с коэффициентом 1.76. Успех «Бетиса» идёт за 4.30, ничья — за 4.60.

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На тотал больше 2.5 гола дают 1.44, на тотал меньше 2.5 гола — 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Гол в каждом тайме оценён в 1.42.

Победа «Реала» с разницей в два и более мяча доступна за 2.85, пенальти — за 2.55.

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